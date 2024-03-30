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Major League Soccer
30 марта 2024, 10:26 | Обновлено 30 марта 2024, 10:27
181
0

Возвращение откладывается. Месси пропустит третий подряд матч Интер Майами

Также Лео не играл в двух спаррингах за национальную сборную

30 марта 2024, 10:26 | Обновлено 30 марта 2024, 10:27
181
0
Возвращение откладывается. Месси пропустит третий подряд матч Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не сыграет за свою команду в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Сити». Об этом сообщил помощник тренера команды Дэвида Бекхэма Хавьер Моралес.

«Лео работает с физиотерапевтами. Его выход на поле в завтрашнем матче исключен. Он не будет доступен, потому что мы стараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть дома в следующую среду против «Монтеррея», — цитирует Моралеса ESPN.

Месси продолжает восстанавливаться после травмы правого подколенного сухожилия. Он пропустил последние две игры «Интера» в MLS, а также две игры национальной сборной.

Напомним, матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» состоится 31 марта.

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Лионель Месси Интер Майами травма колена Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Сити
Источник ESPN
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