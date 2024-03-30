Возвращение откладывается. Месси пропустит третий подряд матч Интер Майами
Также Лео не играл в двух спаррингах за национальную сборную
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не сыграет за свою команду в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Сити». Об этом сообщил помощник тренера команды Дэвида Бекхэма Хавьер Моралес.
«Лео работает с физиотерапевтами. Его выход на поле в завтрашнем матче исключен. Он не будет доступен, потому что мы стараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть дома в следующую среду против «Монтеррея», — цитирует Моралеса ESPN.
Месси продолжает восстанавливаться после травмы правого подколенного сухожилия. Он пропустил последние две игры «Интера» в MLS, а также две игры национальной сборной.
Напомним, матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» состоится 31 марта.
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