Возвращение откладывается. Месси пропустит третий подряд матч Интер Майами

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не сыграет за свою команду в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Сити». Об этом сообщил помощник тренера команды Дэвида Бекхэма Хавьер Моралес.

«Лео работает с физиотерапевтами. Его выход на поле в завтрашнем матче исключен. Он не будет доступен, потому что мы стараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть дома в следующую среду против «Монтеррея», — цитирует Моралеса ESPN.

Месси продолжает восстанавливаться после травмы правого подколенного сухожилия. Он пропустил последние две игры «Интера» в MLS, а также две игры национальной сборной.

Напомним, матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» состоится 31 марта.