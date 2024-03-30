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  4. Ливерпуль готов заплатить Спортингу отступные за главного тренера
Англия
30 марта 2024, 10:12 |
869
0

Ливерпуль готов заплатить Спортингу отступные за главного тренера

Мерсисайдцы не пожалеют 15 млн евро ради того, чтобы заполучить Рубена Аморима

30 марта 2024, 10:12 |
869
0
Ливерпуль готов заплатить Спортингу отступные за главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

«Ливерпуль» готов заплатить португальскому «Спортингу» 15 млн евро за главного тренера Рубена Аморима. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что мерсисайдцы отказались от идеи с приглашением Хаби Алонсо на пост главного тренера. Руководство «красных» переключится на альтернативных кандидатов. Один из них — Рубен Аморим, возглавляющий «Спортинг».

В контракте 39-летнего специалиста прописаны отступные в размере 15 млн евро. По данным источника, «Ливерпуль» готов выплатить эту сумму.

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Рубен Аморим Спортинг Лиссабон Ливерпуль назначение тренера
Источник The Telegraph
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