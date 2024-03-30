Англия30 марта 2024, 10:12 |
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Ливерпуль готов заплатить Спортингу отступные за главного тренера
Мерсисайдцы не пожалеют 15 млн евро ради того, чтобы заполучить Рубена Аморима
30 марта 2024, 10:12 |
869
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«Ливерпуль» готов заплатить португальскому «Спортингу» 15 млн евро за главного тренера Рубена Аморима. Об этом сообщает The Telegraph.
Ранее стало известно, что мерсисайдцы отказались от идеи с приглашением Хаби Алонсо на пост главного тренера. Руководство «красных» переключится на альтернативных кандидатов. Один из них — Рубен Аморим, возглавляющий «Спортинг».
В контракте 39-летнего специалиста прописаны отступные в размере 15 млн евро. По данным источника, «Ливерпуль» готов выплатить эту сумму.
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