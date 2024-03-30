Клопп отреагировал на решение Хаби Алонсо остаться в Байере
Немец солидарен со своим испанским коллегой
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение Хаби Алонсо продолжить тренировать «Байер» в следующем сезоне.
Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, и Алонсо считался главной целью мерсисайдского клуба, плюс на специалиста претендовала и «Бавария». Сам Хаби заявил, что останется в «Байере».
«Я могу говорить о молодом тренере, который работает в клубе, где у него все хорошо. Я сделал примерно то же самое и ни разу об этом не пожалел. Я могу понять, почему он хочет это сделать», — цитирует Клоппа Yahoo Sports.
К слову, сам немец руководил «Майнцем» на протяжении семи лет, прежде чем перешел в первый по-настоящему амбициозный клуб – дортмундскую «Боруссию».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даже если продадут, то за большие деньги
Сам Семен Альтман, к счастью, не пострадал