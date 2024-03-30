Клопп отреагировал на решение Хаби Алонсо остаться в Байере

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение Хаби Алонсо продолжить тренировать «Байер» в следующем сезоне.

Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, и Алонсо считался главной целью мерсисайдского клуба, плюс на специалиста претендовала и «Бавария». Сам Хаби заявил, что останется в «Байере».

«Я могу говорить о молодом тренере, который работает в клубе, где у него все хорошо. Я сделал примерно то же самое и ни разу об этом не пожалел. Я могу понять, почему он хочет это сделать», — цитирует Клоппа Yahoo Sports.

К слову, сам немец руководил «Майнцем» на протяжении семи лет, прежде чем перешел в первый по-настоящему амбициозный клуб – дортмундскую «Боруссию».