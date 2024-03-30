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  4. Клопп отреагировал на решение Хаби Алонсо остаться в Байере
Германия
30 марта 2024, 09:59 |
212
0

Клопп отреагировал на решение Хаби Алонсо остаться в Байере

Немец солидарен со своим испанским коллегой

30 марта 2024, 09:59 |
212
0
Клопп отреагировал на решение Хаби Алонсо остаться в Байере
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение Хаби Алонсо продолжить тренировать «Байер» в следующем сезоне.

Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, и Алонсо считался главной целью мерсисайдского клуба, плюс на специалиста претендовала и «Бавария». Сам Хаби заявил, что останется в «Байере».

«Я могу говорить о молодом тренере, который работает в клубе, где у него все хорошо. Я сделал примерно то же самое и ни разу об этом не пожалел. Я могу понять, почему он хочет это сделать», — цитирует Клоппа Yahoo Sports.

К слову, сам немец руководил «Майнцем» на протяжении семи лет, прежде чем перешел в первый по-настоящему амбициозный клуб – дортмундскую «Боруссию».

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Хаби Алонсо Байер Юрген Клопп Ливерпуль продление контракта
Источник Yahoo Sports
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