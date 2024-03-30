Неймар просил Аль-Хиляль отпустить его в Барселону

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар просил клуб отдать его в аренду в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, бразилец хотел бы провести год в аренде в испанском клубе после восстановления от травмы колена.

Отмечается, что клубы между собой пока не вели каких-либо переговоров по Неймару.

Бразилец летом прошлого года перешел в саудовский клуб из ПСЖ. В «Барселоне» он выступал с 2013 по 2017 годы.

В текущем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, где забил один мяч и отдал три голевые передачи. В октябре форвард получил травму в матче за сборную Бразилии – нападающему диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.