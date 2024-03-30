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  4. Неймар просил Аль-Хиляль отпустить его в Барселону
Саудовская Аравия
30 марта 2024, 08:32 | Обновлено 30 марта 2024, 08:33
921
0

Неймар просил Аль-Хиляль отпустить его в Барселону

Бразилец восстанавливается после тяжелой травмы

30 марта 2024, 08:32 | Обновлено 30 марта 2024, 08:33
921
0
Неймар просил Аль-Хиляль отпустить его в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар просил клуб отдать его в аренду в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, бразилец хотел бы провести год в аренде в испанском клубе после восстановления от травмы колена.
Отмечается, что клубы между собой пока не вели каких-либо переговоров по Неймару.

Бразилец летом прошлого года перешел в саудовский клуб из ПСЖ. В «Барселоне» он выступал с 2013 по 2017 годы.

В текущем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, где забил один мяч и отдал три голевые передачи. В октябре форвард получил травму в матче за сборную Бразилии – нападающему диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

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Неймар Аль-Хиляль Барселона аренда игрока
Источник Sport.es
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