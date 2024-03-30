В Бельгии Гент разгромил Стандард, отгрузив соперникам 5 мячей

Вечером 29 марта состоялся матч чемпионата Бельгии.

В пульке за 7–12 места команды разыгрывают одну путевку в плей-офф за выход в Лигу конференций.

По итогам первого раунда набранные очки поделены пополам.

В первой игре Гент на домашней арене разгромил Стандард, отгрузив соперникам 5 мячей (5:1).

Чемпионат Бельгии 2023/24

За 7–12 места. 1-й тур. 29 марта

Гент – Стандард – 5:1

Голы: Фернандес-Пардо, 23, Гендельман, 53, Геркенс, 72, Кандусс, 80, Тиссудали, 83 – Де Сарт, 28 (автогол)

Турнирная таблица (за 7–12 места)