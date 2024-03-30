Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Бельгии Гент разгромил Стандард, отгрузив соперникам 5 мячей
Бельгия
30 марта 2024, 04:55 | Обновлено 30 марта 2024, 04:57
24
0

В Бельгии Гент разгромил Стандард, отгрузив соперникам 5 мячей

Вечером 29 марта состоялся матч чемпионата Бельгии

30 марта 2024, 04:55 | Обновлено 30 марта 2024, 04:57
24
0
В Бельгии Гент разгромил Стандард, отгрузив соперникам 5 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарик Тиссудали (слева)

Вечером 29 марта состоялся матч чемпионата Бельгии.

В пульке за 7–12 места команды разыгрывают одну путевку в плей-офф за выход в Лигу конференций.

По итогам первого раунда набранные очки поделены пополам.

В первой игре Гент на домашней арене разгромил Стандард, отгрузив соперникам 5 мячей (5:1).

Чемпионат Бельгии 2023/24

За 7–12 места. 1-й тур. 29 марта

Гент – Стандард – 5:1

Голы: Фернандес-Пардо, 23, Гендельман, 53, Геркенс, 72, Кандусс, 80, Тиссудали, 83 – Де Сарт, 28 (автогол)

Турнирная таблица (за 7–12 места)

По теме:
Бельгийский клуб выгнал игрока за фото в футболке команды-конкурента
Сидорчук прокомментировал участие в подозрительном матче за Вестерло
Источник: защитник Руха заинтересовал клубы топ-чемпионатов
чемпионат Бельгии по футболу Гент Стандард Тарик Тиссудали
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
Футбол | 29 марта 2024, 12:46 11
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса

Фемис Сагиров поделился интересной историей многолетней давности

Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Футбол | 29 марта 2024, 12:22 13
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков

Клуб обвинила сперва английская Премьер-лига, а затем и английская Футбольная лига…

Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Теннис | 29.03.2024, 22:33
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Фонсека выиграл Северное дерби. Лилль победил Ланс на старте тура Лиги 1
Футбол | 30.03.2024, 00:15
Фонсека выиграл Северное дерби. Лилль победил Ланс на старте тура Лиги 1
Фонсека выиграл Северное дерби. Лилль победил Ланс на старте тура Лиги 1
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Футбол | 29.03.2024, 10:59
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
28.03.2024, 13:29
Футбол
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
28.03.2024, 13:56 19
Футбол
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
29.03.2024, 14:41 2
Футбол
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
28.03.2024, 07:20 4
Теннис
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
29.03.2024, 04:39 5
Теннис
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
28.03.2024, 07:00 1
Другие виды
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
28.03.2024, 13:06 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем