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30 марта 2024, 02:43 | Обновлено 30 марта 2024, 03:04
87
0

Шахтер U-19 проиграл Оболони U-19 в юниорском чемпионате Украины

Команда Алексея Белика пропустила два мяча, ответив лишь одним забитым

30 марта 2024, 02:43 | Обновлено 30 марта 2024, 03:04
87
0
Шахтер U-19 проиграл Оболони U-19 в юниорском чемпионате Украины
ФК Шахтер Донецк

Після двотижневої паузи на матчі збірних наставник юнацької команди «Шахтаря» Олексій Бєлік на гру з «Оболонню» U-19 обрав такий стартовий склад: у воротах – Баглай, лінію захисту сформували Дрозд, Лацабідзе, Удод і Пушкарьов, у півзахисті діяли Сметана, Янович і Лосенко, на позиціях вінгерів розташувалися Князєв та Ющенко, у центрі нападу вийшов Тоіров.

«Гірники» від перших хвилин узяли м’яч під свій контроль та діяли першим номером. Уже на 7-й хвилині небезпечно зі штрафного пробивав Сметана – поруч зі стійкою. Невдовзі відкривати рахунок у зустрічі міг Князєв, коли м’яч після прострілу з-за меж карної зони зрикошетив від воротаря у стійку. «Біло-зелені» успішно перекривали вільні зони та загрожували переважно зі стандартів.

На 31-й хвилині після подачі Ющенка зі штрафного в карній зоні господарів зав’язалася боротьба, внаслідок якої м’яч перетнув лінію воріт, однак гол Лосенка не зарахували через офсайд. Наприкінці першої половини успішно на перехопленні зіграв Козлов та асистував Ляху, який потужним ударом вивів «Оболонь» U-19 уперед (1:0).

По перерві тренерський штаб «оранжево-чорних» здійснив подвійну заміну: замість Яновича й Князєва на поле вийшли Башмарін і Ломага. Друга половина розпочалася з гольової нагоди «гірників»: Сметана з кутового навісив на вільного Лосенка, який у дотик скинув до воротарського, де Удод виборов повітря та ударом головою поцілив у поперечку.

На 55-й хвилині «пивовари» атакували у відповідь: Козлов на лівому фланзі отримав діагональну передачу, обійшов Лосенка і вийшов на ударну позицію – вище цілі. Хвилиною пізніше момент дістав Ющенко, який на фланзі поклав Владімірова та цілив у ближній кут, але воротар парирував сильний удар Олександра.

На 58-й хвилині нападник «пивоварів» Олександр Козлов прямим ударом зі штрафного подвоїв перевагу своєї команди (2:0). На 71-й хвилині «гірники» провели зразкову атаку, яка завершилася взяттям воріт: Удод скинув на забігання Дрозду, і той віддав на замикання Лосенку (1:2). Одразу ж зрівнювати рахунок мав Башмарін, але не зміг замкнути націлену подачу з кутового від Ломаги. «Гірники» намагалися відігратися та комбінували на частині поля суперника.

Наприкінці зустрічі «оранжево-чорні» не реалізували стовідсоткову нагоду: Тютюнов стягнув на себе захисників, віддав на завершення Ломазі, але Олександр з близької відстані не поцілив у площину воріт. «Шахтар» U-19 у виїзному матчі поступився київській «Оболоні» U-19 (1:2).

У наступному турі «гірники» в Щасливому прийматимуть «Рух» U-19. Поєдинок відбудеться 6 квітня об 11:00.

Юнацький чемпіонат України U-19

22-й тур, 29 березня

Оболонь Київ U-19 – Шахтар Донецьк U-19 – 2:1 (1:0)

Голи: Лях, 45+2, Козлов, 58 – Лосенко, 71

Шахтар U-19: Баглай, Дрозд, Лацабідзе, Удод, Пушкарьов (к), Янович (Башмарін, 46), Лосенко, Ющенко (Демченко, 85), Сметана, Князєв (Ломага, 45), Тоіров (Тютюнов, 63)

Турнірна таблиця

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Источник ФК Шахтер Донецк
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