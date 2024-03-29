Украина. Премьер лига29 марта 2024, 23:16 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ
Во Львове состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги
29 марта 2024, 23:16 |
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В понедельник, 1 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский «Рух» и «ЛНЗ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.
К началу 22-го тура Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 36 очков. «ЛНЗ» занимает 8-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 25 очков.
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