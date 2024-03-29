Рух – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 апреля в 18:00 матч 22-го тура УПЛ
В понедельник, 1 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский «Рух» и «ЛНЗ».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 22-го тура Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 36 очков.
«ЛНЗ» занимает 8-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 25 очков.
Рух – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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