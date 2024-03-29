В понедельник, 1 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский «Рух» и «ЛНЗ».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 22-го тура Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 36 очков.

«ЛНЗ» занимает 8-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 25 очков.

Рух – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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