Саудовская Аравия. Бензема не забил пенальти, но его Аль-Іттихад выиграл

29 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад одержал победу над клубом Аль-Фейха (3:1), добавив себе 3 очка в турнирную таблицу.

Звездный форвард Карим Бензема на 20-й минуте не забил пенальти, но его команда все равно выиграла матч.

Аль-Раед, команда Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтера, в гостях нанесла поражение клубу Аль-Ахдуду (3:1).

В турнирной таблице перевес Аль-Хиляля над Аль-Наср (командой португальца Криштиану Роналду) составляет 12 очков (68 против 56). Далее идут: Аль-Ахли (48), Аль-Иттихад (46), Аль-Таавун (43).

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур. 29 марта

Аль-Иттихад – Аль-Фейха – 3:1

Голы: Хамдалла, 30, Аль-Гамди, 45+2, Аль-Сахафи, 90+4 – Сабири, 25 (пен)

Аль-Ахдуд – Аль-Раед – 1:3

Голы: Бурке, 20 – Эль-Беркауи, 15, Фузаир, 31, Тавареш, 56

Аль-Иттифак – Аль-Ахли – 2:2

Голы: Фофана, 45+3, Аль-Бурайкан, 49 (автогол) – Аль-Бурайкан, 8, Аль-Аммар, 88

Аль-Таавун – Аль-Хазем – 4:0

Голы: Андрей Жиротто, 62, Адам, 66, 76, Аль-Кувайкиби, 71

Дамак – Аль-Халидж – 0:1

Голы: Нарей, 35

Турнирная таблица

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