Тонали делал ставки на матчи Ньюкасла, это может стать серьезной проблемой

По информации британских СМИ, хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали, который ранее получил 10-месячную дисквалификацию за ставки в Италии, продолжал делать ставки на спорт уже в Великобритании.

Хуже всего, что Тонали ставил на матчи «Ньюкасла», при этом только на победы своей нынешней команды.

И пусть итальянский игрок не мог повлиять на результаты команды, ставки именно на матчи своего клуба могут привести к дополнительной дисквалификации.

При этом в «Ньюкасле» футболиста, за которого минувшим летом заплатили 70 миллионов евро, всячески поддерживают и говорят о болезни игрока.