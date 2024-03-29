Тонали делал ставки на матчи Ньюкасла, это может стать серьезной проблемой
Хотя игрок не мог влиять на результаты
По информации британских СМИ, хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали, который ранее получил 10-месячную дисквалификацию за ставки в Италии, продолжал делать ставки на спорт уже в Великобритании.
Хуже всего, что Тонали ставил на матчи «Ньюкасла», при этом только на победы своей нынешней команды.
И пусть итальянский игрок не мог повлиять на результаты команды, ставки именно на матчи своего клуба могут привести к дополнительной дисквалификации.
При этом в «Ньюкасле» футболиста, за которого минувшим летом заплатили 70 миллионов евро, всячески поддерживают и говорят о болезни игрока.
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