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Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 21:22 |
105
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Днепр-1

В Ковалевке состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги

29 марта 2024, 21:22 |
105
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Днепр-1
УПЛ

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Днепр-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало матча запланировано в 18:00.

К началу 22-го тура «Колос» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Днепр-1» занимает 3-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 39 очков.

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Источник Sport.ua
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