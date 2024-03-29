Украина. Премьер лига29 марта 2024, 21:22 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Днепр-1
В Ковалевке состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги
29 марта 2024, 21:22 |
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В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Днепр-1».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало матча запланировано в 18:00.
К началу 22-го тура «Колос» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Днепр-1» занимает 3-ю строчку, сыграв 21 матч и набрав 39 очков.
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