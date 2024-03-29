ФОТО. Жеребьевкой определены арбитры на полуфиналы Кубка Украины
Евгений Дикий и Александр Каденко определили судей на полуфиналы
В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины 2023/24.
Виктор Дердо рассказал о процедуре жеребьевки, а руководитель Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий и президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко с помощью жребия определили, кто из арбитров, какой полуфинал будет проводить.
Кубок Украины 2023/24. Полуфиналы. Назначение судей
03.04.2024. 18:00. Шахтер – Черноморец. Львов. Арена Львов
- Арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий)
- Ассистенты арбитра – Корнейко А. С. (Миргород), Трехлиб Я. М. (Днепр)
- Четвертый арбитр – Коваленко А. А. (Полтава)
- Наблюдатель арбитража – Шандор А. А. (Львов)
- Арбитр VAR – Деревинский А. О. (Хмельницкий)
- Ассистент VAR – Ермоленко Р. М. (Чернигов)
- Наблюдатель VAR – Можаровский Ю. А. (Львов)
- Делегат УАФ – Супрунюк А. Л. (Луцк)
04.04.2024. 18:00. Полесье – Ворскла. Житомир. Центральный стадион
- Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье)
- Ассистенты арбитра – Высоцкий В. А. (Запорожье), Марченко Д. Г. (Чернигов)
- Четвертый арбитр – Романов В. М. (Днепр)
- Наблюдатель арбитража – Плужник О. А. (Харьков)
- Арбитр VAR – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистент VAR – Володин В. В. (Херсон)
- Наблюдатель VAR – Дердо В. Г. (Черноморск)
- Делегат УАФ – Таран А. Н. (Киевская обл.)
ФОТО, Жеребьевкой определены арбитры на полуфиналы Кубка Украины
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