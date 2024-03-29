В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины 2023/24.

Виктор Дердо рассказал о процедуре жеребьевки, а руководитель Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий и президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко с помощью жребия определили, кто из арбитров, какой полуфинал будет проводить.

Кубок Украины 2023/24. Полуфиналы. Назначение судей

03.04.2024. 18:00. Шахтер – Черноморец. Львов. Арена Львов

Арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий)

Ассистенты арбитра – Корнейко А. С. (Миргород), Трехлиб Я. М. (Днепр)

Четвертый арбитр – Коваленко А. А. (Полтава)

Наблюдатель арбитража – Шандор А. А. (Львов)

Арбитр VAR – Деревинский А. О. (Хмельницкий)

Ассистент VAR – Ермоленко Р. М. (Чернигов)

Наблюдатель VAR – Можаровский Ю. А. (Львов)

Делегат УАФ – Супрунюк А. Л. (Луцк)

04.04.2024. 18:00. Полесье – Ворскла. Житомир. Центральный стадион

Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье)

Ассистенты арбитра – Высоцкий В. А. (Запорожье), Марченко Д. Г. (Чернигов)

Четвертый арбитр – Романов В. М. (Днепр)

Наблюдатель арбитража – Плужник О. А. (Харьков)

Арбитр VAR – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистент VAR – Володин В. В. (Херсон)

Наблюдатель VAR – Дердо В. Г. (Черноморск)

Делегат УАФ – Таран А. Н. (Киевская обл.)

ФОТО, Жеребьевкой определены арбитры на полуфиналы Кубка Украины