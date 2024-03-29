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Кубок Украины
29 марта 2024, 21:16 | Обновлено 29 марта 2024, 21:34
211
0

ФОТО. Жеребьевкой определены арбитры на полуфиналы Кубка Украины

Евгений Дикий и Александр Каденко определили судей на полуфиналы

29 марта 2024, 21:16 | Обновлено 29 марта 2024, 21:34
211
0
ФОТО. Жеребьевкой определены арбитры на полуфиналы Кубка Украины
УАФ

В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины 2023/24.

Виктор Дердо рассказал о процедуре жеребьевки, а руководитель Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий и президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко с помощью жребия определили, кто из арбитров, какой полуфинал будет проводить.

Кубок Украины 2023/24. Полуфиналы. Назначение судей

03.04.2024. 18:00. Шахтер – Черноморец. Львов. Арена Львов

  • Арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий)
  • Ассистенты арбитра – Корнейко А. С. (Миргород), Трехлиб Я. М. (Днепр)
  • Четвертый арбитр – Коваленко А. А. (Полтава)
  • Наблюдатель арбитража – Шандор А. А. (Львов)
  • Арбитр VAR – Деревинский А. О. (Хмельницкий)
  • Ассистент VAR – Ермоленко Р. М. (Чернигов)
  • Наблюдатель VAR – Можаровский Ю. А. (Львов)
  • Делегат УАФ – Супрунюк А. Л. (Луцк)

04.04.2024. 18:00. Полесье – Ворскла. Житомир. Центральный стадион

  • Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье)
  • Ассистенты арбитра – Высоцкий В. А. (Запорожье), Марченко Д. Г. (Чернигов)
  • Четвертый арбитр – Романов В. М. (Днепр)
  • Наблюдатель арбитража – Плужник О. А. (Харьков)
  • Арбитр VAR – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистент VAR – Володин В. В. (Херсон)
  • Наблюдатель VAR – Дердо В. Г. (Черноморск)
  • Делегат УАФ – Таран А. Н. (Киевская обл.)

ФОТО, Жеребьевкой определены арбитры на полуфиналы Кубка Украины

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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