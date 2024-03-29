Украина. Премьер лига29 марта 2024, 21:02 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Александрия
31 марта состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги
29 марта 2024, 21:02 |
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В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Александрия».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.
К началу 22-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков. «Александрия» занимает 11 строчку, сыграв 20 матчей и набрав 23 очка.
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