В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Александрия».

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Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 22-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков. «Александрия» занимает 11 строчку, сыграв 20 матчей и набрав 23 очка.