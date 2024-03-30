Даниэль Коллинс – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 марта на турнире WTA 1000 в Майами в финальном матче сыграют Даниэль Коллинс из США (№53 WTA) и Елена Рыбакина из Казахстана (№4 WTA).

Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, американка выиграла один матч. Обе сражаются за первый титул в Майами.

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