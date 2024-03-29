Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Испания
29 марта 2024, 20:18 |
177
0

Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»

Эрик Гарсия рассказал о переходе в Жирону

29 марта 2024, 20:18 |
177
0
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Защитник «Жироны» Эрик Гарсия выступает на правах аренды из «Барселоны». Игрок признал, что не собирался уходить из гранда Ла Лиги, но его убедил наставник Мичел, который подчеркивал амбиции клуба, называя имена новичков Савиньо и Артема Довбика.

«Я думал, что начну сезон в «Барселоне», но случилось так, что перешел в «Жирону». Про аренду мне сказал Хави. У меня было несколько вариантов, однако я поговорил с тренером Мичелом и выбрал «Жирону».

«Он мне рассказал о стиле игры и том, чего ждет от меня. Называл таких игроков, как Савио и Артем Довбик. О последнем я тогда мало что знал. Мичел был убедительным, я определился с тем, что перейду в «Жирону», – сказал Эрик Гарсия.

Ожидается, что игрок летом вернется в «Барселону». В нынешнем сезоне Гарсия провел 24 матча и забил 2 гола.

По теме:
Хави подал в суд на журналистов за клевету
Манчестер Сити хочет продать защитника, играющего в аренде в Барселоне
Полное согласие. Лунин в ближайшее время продлит контракт с Реалом
Артем Довбик Жирона Савио Морейра Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эрик Гарсия
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
Бокс | 29 марта 2024, 05:09 0
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест

Поединок запланирован на 20 июля в штате Техас (США)

Конкурент Трубину? Бенфика хочет приобрести вратаря сборной Бразилии
Футбол | 29 марта 2024, 16:58 2
Конкурент Трубину? Бенфика хочет приобрести вратаря сборной Бразилии
Конкурент Трубину? Бенфика хочет приобрести вратаря сборной Бразилии

Также Бенто Матеус Крепски заинтересовал Интер, Челси и еще несколько клубов АПЛ

Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Бокс | 29.03.2024, 01:57
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Футбол | 29.03.2024, 05:47
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
Футбол | 29.03.2024, 12:46
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
28.03.2024, 13:56 19
Футбол
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
28.03.2024, 07:20 4
Теннис
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
28.03.2024, 13:29
Футбол
Мэр Парижа заверила Кличко, что на Олимпиаде не будет спортсменов из россии
Мэр Парижа заверила Кличко, что на Олимпиаде не будет спортсменов из россии
28.03.2024, 15:30
Олимпийские игры
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
28.03.2024, 07:00 1
Другие виды
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
27.03.2024, 18:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем