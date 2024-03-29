Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»

Защитник «Жироны» Эрик Гарсия выступает на правах аренды из «Барселоны». Игрок признал, что не собирался уходить из гранда Ла Лиги, но его убедил наставник Мичел, который подчеркивал амбиции клуба, называя имена новичков Савиньо и Артема Довбика.

«Я думал, что начну сезон в «Барселоне», но случилось так, что перешел в «Жирону». Про аренду мне сказал Хави. У меня было несколько вариантов, однако я поговорил с тренером Мичелом и выбрал «Жирону».

«Он мне рассказал о стиле игры и том, чего ждет от меня. Называл таких игроков, как Савио и Артем Довбик. О последнем я тогда мало что знал. Мичел был убедительным, я определился с тем, что перейду в «Жирону», – сказал Эрик Гарсия.

Ожидается, что игрок летом вернется в «Барселону». В нынешнем сезоне Гарсия провел 24 матча и забил 2 гола.