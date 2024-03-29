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  4. АРТЕТА перед матчем с МанСити: «Гвардиола с запасом – лучший тренер мира»
Англия
29 марта 2024, 19:13 |
526
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АРТЕТА перед матчем с МанСити: «Гвардиола с запасом – лучший тренер мира»

Битва лидеров АПЛ уже в новом туре

29 марта 2024, 19:13 |
526
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АРТЕТА перед матчем с МанСити: «Гвардиола с запасом – лучший тренер мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета перед игрой с «Манчестер Сити» в АПЛ рассказал о том, что его отношения с тренером Жузепом Гвардиолой не изменились из-за чемпионской гонки.

«Мое отношение к Пепу не изменилось. Я считаю, что Гвардиола с запасом является лучшим тренером мира. Лучшим. Кроме того, он один из самых приятных людей в футболе».

«И точно мне было с ним очень приятно и весело вместе работать. Но, конечно, наше общение изменилось, когда мы стали тренерами разных команд. Но мое отношение к Пепу никогда не изменится, это факт», — сказал Артета.

Матч состоится в воскресенье, начало в 18:30. В таблице лондонская команда лидирует, опережая соперника из Манчестера на 1 пункт.

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Источник Football London
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