АРТЕТА перед матчем с МанСити: «Гвардиола с запасом – лучший тренер мира»
Битва лидеров АПЛ уже в новом туре
Наставник «Арсенала» Микель Артета перед игрой с «Манчестер Сити» в АПЛ рассказал о том, что его отношения с тренером Жузепом Гвардиолой не изменились из-за чемпионской гонки.
«Мое отношение к Пепу не изменилось. Я считаю, что Гвардиола с запасом является лучшим тренером мира. Лучшим. Кроме того, он один из самых приятных людей в футболе».
«И точно мне было с ним очень приятно и весело вместе работать. Но, конечно, наше общение изменилось, когда мы стали тренерами разных команд. Но мое отношение к Пепу никогда не изменится, это факт», — сказал Артета.
Матч состоится в воскресенье, начало в 18:30. В таблице лондонская команда лидирует, опережая соперника из Манчестера на 1 пункт.
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