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ATP
29 марта 2024, 18:05 | Обновлено 29 марта 2024, 18:51
212
0

Григор Димитров – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Майами

29 марта 2024, 18:05 | Обновлено 29 марта 2024, 18:51
212
0
Григор Димитров – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

В ночь с пятницы на субботу состоятся полуфиналы на Мастерсе в Майами.

В борьбе за вторую путевку в финал сойдутся болгарин Григор Димитров (№12 1ATP) и Александр Зверев из Германии (№5 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 9-й матч теннисистов, семь последних выиграл немец.

В следующем раунде победитель встречи сразится против итальянца Янника Синнера (№3 ATP) или Даниила Медведева (№4 ATP).

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ATP Майами смотреть онлайн Григор Димитров Александр Зверев
Источник Sport.ua
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