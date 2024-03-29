Григор Димитров – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу состоятся полуфиналы на Мастерсе в Майами.

В борьбе за вторую путевку в финал сойдутся болгарин Григор Димитров (№12 1ATP) и Александр Зверев из Германии (№5 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 9-й матч теннисистов, семь последних выиграл немец.

В следующем раунде победитель встречи сразится против итальянца Янника Синнера (№3 ATP) или Даниила Медведева (№4 ATP).

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