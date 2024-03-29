Даниил Медведев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта состоятся полуфиналы на Мастерсе в Майами.

В борьбе за первую путевку в финал сойдутся итальянец Янник Синнер (№3 ATP) и Даниил Медведев (№4 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

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Это будет 11-й матч теннисистов, на счету Медведвева шесть побед, но Синнер выиграл последние 4 встречи.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Григора Димитрова (№12 1ATP) или Александра Зверева (№5 ATP).

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