WTA29 марта 2024, 16:44 | Обновлено 29 марта 2024, 17:57
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Даниил Медведев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Майами
29 марта 2024, 16:44 | Обновлено 29 марта 2024, 17:57
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29 марта состоятся полуфиналы на Мастерсе в Майами.
В борьбе за первую путевку в финал сойдутся итальянец Янник Синнер (№3 ATP) и Даниил Медведев (№4 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.
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Это будет 11-й матч теннисистов, на счету Медведвева шесть побед, но Синнер выиграл последние 4 встречи.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Григора Димитрова (№12 1ATP) или Александра Зверева (№5 ATP).
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