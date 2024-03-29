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Англия
29 марта 2024, 16:20 |
667
0

Два основных защитника Манчестер Сити не сыграют против Арсенала

Сроки возвращения Уокера и Стоунза не сообщаются

29 марта 2024, 16:20 |
667
0
Два основных защитника Манчестер Сити не сыграют против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз и Кайл Уокер в составе сборной

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола столкнулся с серьезной проблемой перед предстоящим матчем с лондонским «Арсеналом» в рамках 30-го тура АПЛ.

В товарищеских матчах за сборную Англии получили повреждения два основных защитника «горожан» – Кайл Уокер и Джон Стоунз. «Травма Кайла серьезнее, чем Джона, но я не знаю, на сколько они выбыли», – сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что Уокер провел за «Сити» в нынешнем сезоне 38 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами, на счету Стоунза – 22 поединка, 1 гол и 1 ассист.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере в воскресенье, 31 марта.

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Кайл Уокер Джон Стоунз Манчестер Сити травма Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал
Источник The Independent
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