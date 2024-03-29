БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «У Вереса всегда горячая поддержка со стороны болельщиков»

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против ровенского «Вереса».

– Даниил, как команда настраивается на игру?

– Ожидаем тяжелого матча, тем более, играем на выезде. У «Вереса» всегда горячая поддержка со стороны болельщиков. Но, уверен, мы хорошо подготовимся и покажем свой футбол.

– В матче первого круга «Кривбасс» минимально победил. Чем запомнился тот поединок?

– Хорошо, что удалось выиграть, но тот матч был домашним. Мы забили быстрый гол и дальше пошел более открытый футбол. Было бы неплохо быстро забить и в Ровно, чтобы соперник раскрылся и пошла игра, интересная для болельщиков.

– Прошлогодний поединок против ривненчан также был непростым ...

– Да, тогда «Кривбасс» вырвал победу в меньшинстве в конце игры. Устименко заработал удаление, мы пропустили с пенальти, но Понедельник забил победный гол. Эмоции были на самом высоком уровне.

Матч «Верес» – «Кривбасс» состоится 30 марта в 18:00 по киевскому времени.