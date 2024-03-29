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  4. Генинсон рассказал, будут ли присутствовать фанаты на матче Колос – Днепр-1
Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 16:13 |
262
0

Генинсон рассказал, будут ли присутствовать фанаты на матче Колос – Днепр-1

Вице-президент «Колоса» впервые слышит о возможном запрете

29 марта 2024, 16:13 |
262
0
Генинсон рассказал, будут ли присутствовать фанаты на матче Колос – Днепр-1
ФК Колос. Владимир Генинсон

Вице-президент ковалевского «Колоса» Владимир Генинсон рассказал, будут ли присутствовать зрители на матче 22-го тура УПЛ между «Колосом» и «Днепром-1»:

«Впервые слышу о возможном запрете. Мы же не в Киеве, а в Киевской области. Нам пока не приходило ни одно письмо, что матч будет без зрителей. Придет – значит будем без зрителей, если не придет – то со зрителями».

Напомним, несколько часов назад киевская «Оболонь» объявила, что домашний матч против донецкого «Шахтера» состоится при пустых трибунах в соответствии с решением Киевской городской военной администрации об ограничении проведения мероприятий в городе, которые предусматривают участие значительного количества людей.

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Колос Ковалевка Днепр-1 Колос - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зрители болельщики фанаты
Источник Трибуна
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