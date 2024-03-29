Генинсон рассказал, будут ли присутствовать фанаты на матче Колос – Днепр-1

Вице-президент ковалевского «Колоса» Владимир Генинсон рассказал, будут ли присутствовать зрители на матче 22-го тура УПЛ между «Колосом» и «Днепром-1»:

«Впервые слышу о возможном запрете. Мы же не в Киеве, а в Киевской области. Нам пока не приходило ни одно письмо, что матч будет без зрителей. Придет – значит будем без зрителей, если не придет – то со зрителями».

Напомним, несколько часов назад киевская «Оболонь» объявила, что домашний матч против донецкого «Шахтера» состоится при пустых трибунах в соответствии с решением Киевской городской военной администрации об ограничении проведения мероприятий в городе, которые предусматривают участие значительного количества людей.