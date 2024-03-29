Нет покоя. На Дани Алвеса вновь подали в суд, на этот раз из-за песни

На днях самого титулованного футболиста Дани Алвеса выпустили из тюрьмы на время рассмотрения апелляции по делу об изнасиловании, а на экс-игрока подали еще один судебный иск.

Как сообщает UOL, Дани вспомнили песню под названием Avião, записанную в 2020 году в рамках проекта ООН по борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса. В записи композиции, помимо Алвеса, приняли участие многие известные исполнители, но композиторы Жулиано и Тьягу Матеусы обвинили Дани в нарушении авторских прав.

«Дани Алвес обманным путем исключил имена настоящих творцов. Другими словами, для проведения кампании против фейковых новостей ООН использовала произведение ошибочного авторства», – заявили музыканты. Жулиано добавил, что эта песня была посвящена его деду. Но защита футболиста отрицает обвинение: «Работа была создана исключительно Дани Алвесом. Текст песни Avião даже отдаленно не связан с памятью чьего-то дедушки», – заявили адвокаты.

Добавим, что на этот раз Алвес предстанет перед бразильским судом и будет давать показания по видеосвязи.