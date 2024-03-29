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  4. Манчестер Сити хочет продать защитника, играющего в аренде в Барселоне
Англия
29 марта 2024, 14:55 |
391
0

Манчестер Сити хочет продать защитника, играющего в аренде в Барселоне

Жоау Канселу интересен саудовскому «Аль-Хилялю»

29 марта 2024, 14:55 |
391
0
Манчестер Сити хочет продать защитника, играющего в аренде в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

«Манчестер Сити» намерен летом продать португальского защитника Жоау Канселу.

Нынешний сезон футболист проводит на правах аренды в «Барселоне», и каталонцы очень хотят оставить Жоау у себя на следующий сезон. Вот только выкупать контракт Канселу «блау-гранас» не готовы, желая оформить еще одну аренду, но у «Манчестер Сити» иные планы – тем более, когда на горизонте «нарисовался» саудовский «Аль-Хиляль», заинтересованный пополнить и без того свой звездный состав еще одним громким именем.

Впрочем, в данном случае решающее слово остается за футболистом, и если он захочет остаться в «Барселоне», на что в столице Каталонии искренне надеются, то аренда будет продлена.

Отметим, что в нынешнем сезоне Канселу сыграл за «Барселону» во всех турнирах 32 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Источник Sport.es
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