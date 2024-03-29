Олег ШАНДРУК: «Верес пытается абстрагироваться от турнирной таблицы»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о подготовке к игре 22-го тура УПЛ против «Кривбасса».

– Олег Николаевич, как ваша команда провела паузу, связанную с матчами национальной сборной Украины?

– Мы сыграли благотворительный матч против команды третьей Бундеслиги «Рот-Вайсс Эссен» в Германии. Это было полезно не только с социальной точки зрения, но и с функциональной, потому что такой матч помог нам лучше подготовиться к встрече с «Кривбассом» в 22-м туре VBET Лиги. Конечно, немножко расстояние далекое, но в целом этот спарринг вполне можно занести себе в актив. Сейчас мы готовимся к «Кривбассу» уже дома, в Ровно.

– Все ли игроки здоровы, нет ли кадровых потерь перед грядущим матчем?

– Есть некоторые повреждения, но говорить об участии или неучастии этих футболистов в матче против «Кривбасса» пока рано.

– «Кривбасс» – один из лидеров текущего чемпионата и команда, которая достаточно агрессивно играет в атаке. Какой игры ожидаете?

– Как раз и ожидаем агрессивного футбола впереди, более вертикального. Думаю, что болельщиков ждет интересный и напряженный матч.

– В последних турах ваша команда приятно удивляет собственных болельщиков: домашняя ничья с «Динамо» и выездная победа в матче против «Черноморца». Какие ключи вы нашли к моральному состоянию футболистов?

– На самом деле здесь заслуга ребят, что они понимают наши требования. В начале нашего сотрудничества мы с ребятами говорили, что нам нужно немного добавить в интенсивности ведения самой игры и в агрессивности и страсти. В этом плане мы сделали определенные успешные шаги. Мы понимаем, что это все только ростки, очень много работы еще впереди. Перед нами стоят серьезные задачи, поэтому надеемся, что такие результаты станут хорошим толчком для ребят, придадут им мотивации и стимула продолжать добросовестно работать на тренировках.

– «Верес» поднялся из зоны прямого вылета, но конкуренция в борьбе за выживание достаточно серьезная. Насколько факт того, что вы находитесь внизу турнирной таблицы давит на вас и на ваших подопечных?

– Наверное, это давление все же присутствует. Как бы об этом ни говорили, что не стоит смотреть в турнирную таблицу, оно влияет. Мы стараемся абстрагироваться от турнирной таблицы, готовимся конкретно под каждый матч и акцентируем внимание на положительных моментах, на том, что у нас получается в тренировочном процессе и какой результат имеем в официальных матчах. Поэтому именно сейчас направляем все наше внимание на игру с «Кривбассом» и настраиваемся на позитивный лад.

Матч «Верес» – «Кривбасс» состоится 30 марта в 18:00 по киевскому времени.