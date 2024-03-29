Англия29 марта 2024, 13:42 | Обновлено 29 марта 2024, 13:44
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Арсенал
Поединок пройдет 31 марта в 18:30 по Киеву в Манчестере
29 марта 2024, 13:42 | Обновлено 29 марта 2024, 13:44
476
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В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Игра пройдет в Манчестере на арене «Этихад Стэдиум».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.
В таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 3-е место, имея 63 очка. У «Арсенала» 64 пункта и 1-я позиция с лучшими дополнительными показателями, чем у «Ливерпуля».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
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