Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Арсенал

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на арене «Этихад Стэдиум».

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Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 3-е место, имея 63 очка. У «Арсенала» 64 пункта и 1-я позиция с лучшими дополнительными показателями, чем у «Ливерпуля».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ