Шандор рассудит Ворсклу и Динамо, а также другие арбитры матчей 22 тура УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначение официальных лиц на матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Среди прочего игру «Ворскла» – «Динамо», которая состоится 31 марта в Полтаве, будет судить львовянин Александр Шандор, а матч «Оболонь» – «Шахтер» (30 марта) доверено судить Александру Калёнову из Ивано-Франковска.

Украинская Премьер-Лига. 22-й тур

30 марта

«Оболонь» – «Шахтер». Арбитр – Александр Калёнов (Ивано-Франковск), арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

«Полесье» – «Черноморец». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)

«Верес» – «Кривбасс». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов), арбитр ВАР – Александр Омельченко (Славянск)

31 марта

«Минай» – «Александрия». Арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Владимир Новохатний (Черкассы)

«Ворскла» – «Динамо». Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)

«Заря» – «Металлист 1925». Арбитр – Дмитрий Резников (Каменское), арбитр ВАР – Максим Козыряцкий (Запорожье)

«Колос» – «Днепр-1». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин (Харьков)

1 апреля

«Рух» – ЛНЗ. Арбитр – Александр Соловьян (Киевская область), арбитр ВАР – Ярослав Козык (Мукачево)