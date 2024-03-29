Определены MVP плей-офф и лучшие игроки сезона чемпионата Украины
ФХУ раздала индивидуальные награды
По итогам завершения плей-офф чемпионата Украины, в котором титул выиграл Сокол, Федерация хоккея Украины раздала индивидуальные награды.
Лучшим игроком по итогам регулярного сезона стал форвард Днепра Никита Сидоренко, а лучшим хоккеистом в плей-офф признали форварда Сокола Виктора Захарова.
Отметим большое количество наград для Днепра, который занял третье итоговое место, проиграв свою полуфинальную серию Кременчугу со счетом 3:4.
Лучшим защитником признали игрока херсонцев Евгения Ратушного, а лучшим тренером – наставника Днепра Александра Бобкина.
Лучший игрок чемпионата: Никита Сидоренко (Днепр)
Лучший вратарь: Богдан Дьяченко (Сокол)
Лучший защитник: Евгений Ратушный (Днепр)
Лучший молодой игрок: Никита Сидоренко (Днепр)
Лучший форвард: Виталий Лялька (Кременчуг)
Лучший тренер: Александр Бобкин (Днепр)
Лучший игрок плей-офф: Виктор Захаров (Сокол)
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