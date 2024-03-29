Определены MVP плей-офф и лучшие игроки сезона чемпионата Украины

По итогам завершения плей-офф чемпионата Украины, в котором титул выиграл Сокол, Федерация хоккея Украины раздала индивидуальные награды.

Лучшим игроком по итогам регулярного сезона стал форвард Днепра Никита Сидоренко, а лучшим хоккеистом в плей-офф признали форварда Сокола Виктора Захарова.

Отметим большое количество наград для Днепра, который занял третье итоговое место, проиграв свою полуфинальную серию Кременчугу со счетом 3:4.

Лучшим защитником признали игрока херсонцев Евгения Ратушного, а лучшим тренером – наставника Днепра Александра Бобкина.

Лучший игрок чемпионата: Никита Сидоренко (Днепр)

Лучший вратарь: Богдан Дьяченко (Сокол)

Лучший защитник: Евгений Ратушный (Днепр)

Лучший молодой игрок: Никита Сидоренко (Днепр)

Лучший форвард: Виталий Лялька (Кременчуг)

Лучший тренер: Александр Бобкин (Днепр)

Лучший игрок плей-офф: Виктор Захаров (Сокол)