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Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 12:19 | Обновлено 29 марта 2024, 12:22
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0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Металлист 1925

Поединок пройдет 31 марта в 15:30 в Киевской области

29 марта 2024, 12:19 | Обновлено 29 марта 2024, 12:22
91
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Металлист 1925
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925».

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, находясь аккурат выше зоны плей-офф за сохранение места в лиге. В 18 матчах команда набрала 19 очков – 4 победы, 7 ничьи, 7 поражений.

Харьковский «Металлист 1925» располагается на 15-й позиции в турнирной иерархии Украинской Премьер-лиге. В 21 поединке команда набрала 16 очков – 4 побед, 4 ничьи, 16 поражений.

Видеотрансляцию матча «Заря» – «Металлист 1925» проводит телеканал УНІАН и Youtube-канал Football Hub.

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Источник Sport.ua
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