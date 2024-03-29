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Англия
29 марта 2024, 12:02 | Обновлено 29 марта 2024, 12:05
385
0

Экс-игрок МЮ оценил шансы Зинченко и Ко в очном поединке с Ман Сити

Гари Невилл – о предстоящем матче лидеров таблицы АПЛ

29 марта 2024, 12:02 | Обновлено 29 марта 2024, 12:05
385
0
Экс-игрок МЮ оценил шансы Зинченко и Ко в очном поединке с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал экспертное мнение о будещем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

«Причина, по которой я считаю, что «Арсеналу» нужно приехать в Манчестер и победить «Сити», заключается в том, что «канонирам» еще придется побывать на других стадионах – «Олд Траффорд», «Тоттенхэм Стэдиум». Чтобы действительно изменить психологию команды «Манчестер Сити», нужно самому нанести им урон и заставить их поверить в то, что ты лучше.

Мы привыкли, что каждый год становимся чемпионами, поэтому, когда «Арсенал» приехал на «Олд Траффорд» в 98-м, когда забил Овермарс, или в начале 2000-х, когда забил Вилторд, это потрясло нас до глубины души, и мы были ошеломлены.

Они должны уйти победителями. Нельзя сказать, что ничья не является достойным результатом на «Этихаде», но «Манчестер Сити» не склонен совершать ошибки», – заявил Невилла Sky Sports.

Игра «Манчестер Сити» – «Арсенал» состоится 31 марта, начало – в 18:30 по Киеву.

В таблице АПЛ «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, занимает 1-е место, имея 64 очка и лучшие дополнительные показатели, чем у «Ливерпуля». «Манчестер Сити» идет 3-м с 63 пунктами.

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Гари Невилл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал Александр Зинченко Жузеп Гвардиола Микель Артета
Источник Sky Sports
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