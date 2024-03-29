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  4. Лука ТОНИ: «Реал всегда просыпается в апреле»
Лига чемпионов
29 марта 2024, 12:02 |
170
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Лука ТОНИ: «Реал всегда просыпается в апреле»

Легендарный форвард – о четвертьфинале Лиги чемпионов

29 марта 2024, 12:02 |
170
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Лука ТОНИ: «Реал всегда просыпается в апреле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Тони

Именитый итальянский экс-форвард Лука Тони поделился своим мнением по поводу противостояния между «Реалом» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов:

«Менталитет «Манчестер Сити» – всегда играть хорошо. Помимо присутствия Пепа Гвардиолы, им повезло, что у них в составе есть несколько чемпионов. Мне также нравится «ПСЖ» при Луисе Энрике и работа Анчелотти с «Реалом».

«Реал» может плохо играть, но всегда просыпается в апреле. С командами Карло нужно быть очень осторожными».

Матчи между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоятся 9 и 17 апреля.

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Лука Тони Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити
Источник RomaPress
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