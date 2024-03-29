Лука ТОНИ: «Реал всегда просыпается в апреле»
Легендарный форвард – о четвертьфинале Лиги чемпионов
Именитый итальянский экс-форвард Лука Тони поделился своим мнением по поводу противостояния между «Реалом» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов:
«Менталитет «Манчестер Сити» – всегда играть хорошо. Помимо присутствия Пепа Гвардиолы, им повезло, что у них в составе есть несколько чемпионов. Мне также нравится «ПСЖ» при Луисе Энрике и работа Анчелотти с «Реалом».
«Реал» может плохо играть, но всегда просыпается в апреле. С командами Карло нужно быть очень осторожными».
Матчи между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоятся 9 и 17 апреля.
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