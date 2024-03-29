Лука ТОНИ: «Реал всегда просыпается в апреле»

Именитый итальянский экс-форвард Лука Тони поделился своим мнением по поводу противостояния между «Реалом» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов:

«Менталитет «Манчестер Сити» – всегда играть хорошо. Помимо присутствия Пепа Гвардиолы, им повезло, что у них в составе есть несколько чемпионов. Мне также нравится «ПСЖ» при Луисе Энрике и работа Анчелотти с «Реалом».

«Реал» может плохо играть, но всегда просыпается в апреле. С командами Карло нужно быть очень осторожными».

Матчи между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоятся 9 и 17 апреля.