Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, действительно ли испанская «Севилья» интересуется нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко.

– По сети гуляли, да и до сих пор гуляют, слухи, что за Пономаренко в Северной Македонии наблюдали скауты испанской «Севильи». Видели подозрительных человечков с блокнотами и планшетами?

– Видел ли я скаутов? Нет. Никого не заметил. Мне кажется, что эта информация о заинтересованности в Пономаренко со стороны «Севильи» – преувеличение. Возможно, где-то и есть какой-то интерес к Пономаренко, возможно, где-то его и просматривали. Учитывая технологии, сейчас не особо и нужно вживую просматривать игру скаутам. Есть трансляции на ютубе, например. По ним можно и в матчах молодежной команды «Динамо» посмотреть. Это же не проблема.

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