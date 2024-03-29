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  4. Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
Молодежные турниры
29 марта 2024, 11:55 | Обновлено 29 марта 2024, 11:56
651
1

Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо

Главный тренер сборной Украины U-19 считает эту информацию преувеличением

29 марта 2024, 11:55 | Обновлено 29 марта 2024, 11:56
651
1
Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, действительно ли испанская «Севилья» интересуется нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко.

– По сети гуляли, да и до сих пор гуляют, слухи, что за Пономаренко в Северной Македонии наблюдали скауты испанской «Севильи». Видели подозрительных человечков с блокнотами и планшетами?

– Видел ли я скаутов? Нет. Никого не заметил. Мне кажется, что эта информация о заинтересованности в Пономаренко со стороны «Севильи» – преувеличение. Возможно, где-то и есть какой-то интерес к Пономаренко, возможно, где-то его и просматривали. Учитывая технологии, сейчас не особо и нужно вживую просматривать игру скаутам. Есть трансляции на ютубе, например. По ним можно и в матчах молодежной команды «Динамо» посмотреть. Это же не проблема.

Ранее Дмитрий Михайленко рассказал, почему сын Шевченко мало играл за сборную Украины U-19 в мартовских матчах.

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Источник Украинский футбол
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А про Судакова Ахметов правду не дозволив казати?
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