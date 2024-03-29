Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренера женской команды Лестера уволили из-за отношений с футболисткой
Англия
29 марта 2024, 11:36 |
510
0

Тренера женской команды Лестера уволили из-за отношений с футболисткой

Вилли Кирк работал с «лисами» с 2022 года

29 марта 2024, 11:36 |
510
0
Тренера женской команды Лестера уволили из-за отношений с футболисткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Вилли Кирк

Вилли Кирк отправлен в отставку с должности главного тренера женской команды «Лестера».

Как сообщается на официальном сайте клуба, причиной увольнения 45-летнего специалиста является нарушение им кодекса поведения. По данным Sky Sports, клуб провел внутреннее расследование и выяснил, что Кирк состоял в отношениях с неназванной футболисткой команды.

Отметим, что Кирк работал в женском «Лестере» с 2022 года сначала спортивным директором, а с ноября того же года главным тренером. В нынешнем сезоне «лисы» идут на девятом месте из 12 команд Суперлиги, набрав 16 очков в 17 турах.

По теме:
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: Челси снимет Тодда Боэли с должности председателя правления клуба
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Лестер чемпионат Англии по футболу отставка
Источник ФК Лестер
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Футбол | 28 марта 2024, 14:38 7
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна

Укус клеща спровоцировал рак мозга

Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
Футбол | 29 марта 2024, 11:38 3
Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
Источник: Баранка сегодня покинет УАФ

Контракт с итальянцем истекает и не будет продлен

Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Теннис | 28.03.2024, 23:46
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
Футбол | 29.03.2024, 11:55
Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
Михайленко прокомментировал слухи про интерес Севильи к форварду Динамо
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
Теннис | 29.03.2024, 04:39
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
27.03.2024, 08:33
Хоккей
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 24
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
27.03.2024, 13:24
Футбол
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
27.03.2024, 09:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем