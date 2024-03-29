Тренера женской команды Лестера уволили из-за отношений с футболисткой

Вилли Кирк отправлен в отставку с должности главного тренера женской команды «Лестера».

Как сообщается на официальном сайте клуба, причиной увольнения 45-летнего специалиста является нарушение им кодекса поведения. По данным Sky Sports, клуб провел внутреннее расследование и выяснил, что Кирк состоял в отношениях с неназванной футболисткой команды.

Отметим, что Кирк работал в женском «Лестере» с 2022 года сначала спортивным директором, а с ноября того же года главным тренером. В нынешнем сезоне «лисы» идут на девятом месте из 12 команд Суперлиги, набрав 16 очков в 17 турах.