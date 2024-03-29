Милитао пропустит два ключевых матча Реала

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао пропустит два важных матча команды – в Ла Лиге против «Атлетико» Мадрид и в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити». Поединки состоятся 1 и 9 апреля соответственно.

Милитао уже восстановился после разрыва крестообразных связок колена, но рисковать здоровьем 26-летнего бразильца в Мадриде не хотят. Возвращение Милитао в игру запланировано на матч Ла Лиги против «Эльче» 13 апреля.

Напомним, Милитао порвал крестообразные связки колена еще в августе прошлого года и в нынешнем сезоне принял участие всего в одном матче.