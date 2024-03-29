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  4. Милитао пропустит два ключевых матча Реала
Испания
29 марта 2024, 11:20 |
158
0

Милитао пропустит два ключевых матча Реала

Здоровьем защитника не хотят рисковать

29 марта 2024, 11:20 |
158
0
Милитао пропустит два ключевых матча Реала
ФК Реал Мадрид. Эдер Милитао

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао пропустит два важных матча команды – в Ла Лиге против «Атлетико» Мадрид и в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити». Поединки состоятся 1 и 9 апреля соответственно.

Милитао уже восстановился после разрыва крестообразных связок колена, но рисковать здоровьем 26-летнего бразильца в Мадриде не хотят. Возвращение Милитао в игру запланировано на матч Ла Лиги против «Эльче» 13 апреля.

Напомним, Милитао порвал крестообразные связки колена еще в августе прошлого года и в нынешнем сезоне принял участие всего в одном матче.

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Источник AS
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