Источник: Гвардиола собирается покинуть Манчестер Сити в 2025 году

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола собирается покинуть свой пост летом 2025 года. Об этом сообщает Football Insider.

Контракт Гвардиолы истекает как раз летом 2025 года. После этого он планирует последовать примеру своего коллеги из «Ливерпуля» Юргена Клоппа и сделать годичную паузу в карьере. Также на решение Гвардиолы влияют множественные обвинения в том, что «Манчестер Сити» нарушает финансовый фейр-плей.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он 5 раз приводил команду к чемпионству в АПЛ, а в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.