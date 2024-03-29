В АПЛ изменят правила работы болбоев
Болбои не будут передавать мячи напрямую игрокам
АПЛ приняла решение изменить правила работы болбоев на матчах чемпионата. Об этом сообщают английские СМИ.
В руководстве лиги пришли к выводу, что текущие правила работы болбоев дают незаслуженное преимущество домашней команде: мячи подаются быстрее или медленнее когда нужно хозяевам, в зависимости от текущего счета матча.
Согласно новым правилам, футболисты будут забирать мячи со специальных подставок возле поля, а не непосредственно из рук болбоев. Задачей самих болбоев будет доставлять мячи на эти подставки. Для них будет выделены четыре дополнительных мяча.
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