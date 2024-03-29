Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В АПЛ изменят правила работы болбоев
Англия
29 марта 2024, 10:25 |
373
0

В АПЛ изменят правила работы болбоев

Болбои не будут передавать мячи напрямую игрокам

29 марта 2024, 10:25 |
373
0
В АПЛ изменят правила работы болбоев
Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ приняла решение изменить правила работы болбоев на матчах чемпионата. Об этом сообщают английские СМИ.

В руководстве лиги пришли к выводу, что текущие правила работы болбоев дают незаслуженное преимущество домашней команде: мячи подаются быстрее или медленнее когда нужно хозяевам, в зависимости от текущего счета матча.

Согласно новым правилам, футболисты будут забирать мячи со специальных подставок возле поля, а не непосредственно из рук болбоев. Задачей самих болбоев будет доставлять мячи на эти подставки. Для них будет выделены четыре дополнительных мяча.

По теме:
ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борнмут – Эвертон. Забарный против Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE
Английская Премьер-лига болбой
Источник The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро
Футбол | 29 марта 2024, 04:12 0
ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро
ВИДЕО. Шикарный мяч в ворота Украины был признан лучшим голом плей-офф Евро

Альберт Гудмундссон забил в ворота «сине-желтых» за Исландию в финале квалификации

СУДАКОВ: Не было б исполнителей, как Мудрик, Цыганков – не отдал бы ассисты
Футбол | 29 марта 2024, 03:49 3
СУДАКОВ: Не было б исполнителей, как Мудрик, Цыганков – не отдал бы ассисты
СУДАКОВ: Не было б исполнителей, как Мудрик, Цыганков – не отдал бы ассисты

Георгий прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (2:1)

Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 13:06
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 17:15
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Теннис | 28.03.2024, 23:46
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
27.03.2024, 09:14 3
Футбол
НХЛ. Первая команда вышла в плей-офф, победы Бостона, Вашингтона, Эдмонтона
НХЛ. Первая команда вышла в плей-офф, победы Бостона, Вашингтона, Эдмонтона
27.03.2024, 08:15
Хоккей
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 08:18 13
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
Хавбек сборной Исландии назвал причину поражения от Украины
Хавбек сборной Исландии назвал причину поражения от Украины
27.03.2024, 10:14
Футбол
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
27.03.2024, 13:24
Футбол
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
27.03.2024, 15:54 2
Бокс
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
27.03.2024, 08:33
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем