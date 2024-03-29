Игрок Украины U-19: Пытались ничего не придумывать, нас устраивала и ничья

26 марта сборная Украины по футболу U-19 обыграла сверстников из Швейцарии со счетом 3:0 и пробилась на Евро-2024.

Этот успех прокомментировали игроки украинской команды – Рамик Гаджиев и Матвей Пономаренко:

Рамик Гаджиев: «С начала матча мы пытались играть как можно проще и ничего не придумывать, потому что нас устраивала и ничья. Но несмотря на это, мы не отсиживались в обороне, а пытались навязать швейцарцам свою игру. И на исходе поединка это принесло результат — мы забили три мяча и уверенно выиграли.

Мы очень довольны этой победой, потому что шли к ней очень долго. Мы настраивались на успех и до конца верили, что можем это сделать. Как показало время, мы были на это способны».

Матвей Пономаренко: «Эмоции переполняют, мы ведь сделали что-то невероятное. Я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал, и особенно воинов ВСУ, благодаря которым мы здесь находимся и можем играть в футбол. Без вас этого успеха не было».