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29 марта 2024, 02:43 | Обновлено 29 марта 2024, 03:02
149
0

Игрок Украины U-19: Пытались ничего не придумывать, нас устраивала и ничья

Рамик Гаджиев и Матвей Пономаренко прокомментировали победу над Швейцарией U-19

29 марта 2024, 02:43 | Обновлено 29 марта 2024, 03:02
149
0
Игрок Украины U-19: Пытались ничего не придумывать, нас устраивала и ничья
УАФ

26 марта сборная Украины по футболу U-19 обыграла сверстников из Швейцарии со счетом 3:0 и пробилась на Евро-2024.

Этот успех прокомментировали игроки украинской команды – Рамик Гаджиев и Матвей Пономаренко:

Рамик Гаджиев: «С начала матча мы пытались играть как можно проще и ничего не придумывать, потому что нас устраивала и ничья. Но несмотря на это, мы не отсиживались в обороне, а пытались навязать швейцарцам свою игру. И на исходе поединка это принесло результат — мы забили три мяча и уверенно выиграли.

Мы очень довольны этой победой, потому что шли к ней очень долго. Мы настраивались на успех и до конца верили, что можем это сделать. Как показало время, мы были на это способны».

Матвей Пономаренко: «Эмоции переполняют, мы ведь сделали что-то невероятное. Я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал, и особенно воинов ВСУ, благодаря которым мы здесь находимся и можем играть в футбол. Без вас этого успеха не было».

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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