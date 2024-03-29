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29 марта 2024, 01:19 | Обновлено 29 марта 2024, 01:29
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 марта

Важные события во всех видах спорта

29 марта 2024, 01:19 | Обновлено 29 марта 2024, 01:29
34
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В пятницу, 29 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Мариуполь – Прикарпатье

Favbet 1.34 – 4.30 – 8.05

13:00 Карпаты – Виктория

Favbet 1.23 – 5.30 – 10.30

22:00 Кадис – Гранада

Favbet 2.10 – 3.51 – 3.95

15:00 Левый берег – Агробизнес

Favbet 1.26 – 4.70 – 10.50

20:00 Бенфика – Шавиш

Favbet 11.50 – 6.10 – 1.25

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Источник Sport.ua
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