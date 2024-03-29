Другие новости29 марта 2024, 01:19 | Обновлено 29 марта 2024, 01:29
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 марта
Важные события во всех видах спорта
29 марта 2024, 01:19 | Обновлено 29 марта 2024, 01:29
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В пятницу, 29 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
12:00 Мариуполь – Прикарпатье
13:00 Карпаты – Виктория
22:00 Кадис – Гранада
15:00 Левый берег – Агробизнес
20:00 Бенфика – Шавиш
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