ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 марта

В пятницу, 29 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Мариуполь – Прикарпатье

1.34 – 4.30 – 8.05

13:00 Карпаты – Виктория

1.23 – 5.30 – 10.30

22:00 Кадис – Гранада

2.10 – 3.51 – 3.95

15:00 Левый берег – Агробизнес

1.26 – 4.70 – 10.50

20:00 Бенфика – Шавиш

11.50 – 6.10 – 1.25