Мирон МАРКЕВИЧ: В УПЛ Карпаты не поменяют свою игру. Работаем над усилением

Наставник «Карпат» Мирон Маркевич рассказал о том, что если команда выйдет в УПЛ, то попробует не отказаться от своего атакующего стиля игры.

«В УПЛ ничего менять не планируем. Прессинг, атакующая игра, но, конечно, под это нужны соответствующие исполнители, поэтому в этом направлении уже работаем».

«Посмотрим, что получится», — сказал Маркевич.

Сейчас львовская команда лидирует в Первой лиге с 51 пунктом.