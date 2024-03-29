Украина. Первая лига29 марта 2024, 18:10 | Обновлено 29 марта 2024, 18:19
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Мирон МАРКЕВИЧ: В УПЛ Карпаты не поменяют свою игру. Работаем над усилением
Команда надеется на усиление
29 марта 2024, 18:10 | Обновлено 29 марта 2024, 18:19
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Наставник «Карпат» Мирон Маркевич рассказал о том, что если команда выйдет в УПЛ, то попробует не отказаться от своего атакующего стиля игры.
«В УПЛ ничего менять не планируем. Прессинг, атакующая игра, но, конечно, под это нужны соответствующие исполнители, поэтому в этом направлении уже работаем».
«Посмотрим, что получится», — сказал Маркевич.
Сейчас львовская команда лидирует в Первой лиге с 51 пунктом.
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