Кепа спокойно принял статус Лунина в Реале. Вратарь не создает проблемы
Вратарь вернется в Челси после завершения сезона
По информации AS, вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага, который не провел ни одной минуты с 21 января, спокойно принял тот факт, что первым номером до конца сезона будет Андрей Лунин.
Вторая травма Тибо Куртуа никак не повлияет на статус испанца, который будет резервистом до конца сезона. Сообщается, что Аррисабалага не устраивает тренеру Карло Анчелотти никаких проблем и усердно работает на тренировках.
При этом все в «Реале» понимают, что Кепа покинет мадридскую команду после завершения нынешнего сезона, когда истечет его арендный договор из «Челси».
«Реал» на лето планирует переговоры с Луниным о подписании нового контракта.
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