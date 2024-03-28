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  4. Кепа спокойно принял статус Лунина в Реале. Вратарь не создает проблемы
Испания
28 марта 2024, 23:50 |
653
1

Кепа спокойно принял статус Лунина в Реале. Вратарь не создает проблемы

Вратарь вернется в Челси после завершения сезона

28 марта 2024, 23:50 |
653
1
Кепа спокойно принял статус Лунина в Реале. Вратарь не создает проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа и Лунин

По информации AS, вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага, который не провел ни одной минуты с 21 января, спокойно принял тот факт, что первым номером до конца сезона будет Андрей Лунин.

Вторая травма Тибо Куртуа никак не повлияет на статус испанца, который будет резервистом до конца сезона. Сообщается, что Аррисабалага не устраивает тренеру Карло Анчелотти никаких проблем и усердно работает на тренировках.

При этом все в «Реале» понимают, что Кепа покинет мадридскую команду после завершения нынешнего сезона, когда истечет его арендный договор из «Челси».

«Реал» на лето планирует переговоры с Луниным о подписании нового контракта.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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Mykhailo Gordienko
Відділи новин про Луніна та Судакова сьогодні працюють значно краще за відділ новин про Мудрика.
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