Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к поединку чемпионата Украины по «Оболонью», который состоится в субботу, 30 марта, в Киеве.

28 марта горняки тренировались на поле спортивного комплекса Святошин.

В расположение клуба уже вернулись сборники. Перед стартом сессии главный тренер Марино Пушич поздравил украинских и грузинских игроков с выходом национальных команд на Евро-2024.

После совместной активации в тренажерном зале футболисты поделились на группы: сборники работали по обновительной программе, а остальная команда провела полноценное занятие, состоявшее из разминки, упражнений на держание мяча и наигрывание комбинационных действий.

Матч 22-го тура чемпионата Украины Оболонь – Шахтер состоится 30 марта в 13:00 в Киеве на Оболонь-Арене при присутствии ограниченного количества зрителей.

ВИДЕО. В Шахтер вернулись игроки сборных. Идет подготовка к игре с Оболонью