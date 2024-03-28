Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В Шахтер вернулись игроки сборных. Идет подготовка к игре с Оболонью
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 22:55 | Обновлено 28 марта 2024, 23:34
222
0

ВИДЕО. В Шахтер вернулись игроки сборных. Идет подготовка к игре с Оболонью

Пушич поздравил украинских и грузинских футболистов с выходом на Евро-2024

28 марта 2024, 22:55 | Обновлено 28 марта 2024, 23:34
222
0
ВИДЕО. В Шахтер вернулись игроки сборных. Идет подготовка к игре с Оболонью
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к поединку чемпионата Украины по «Оболонью», который состоится в субботу, 30 марта, в Киеве.

28 марта горняки тренировались на поле спортивного комплекса Святошин.

В расположение клуба уже вернулись сборники. Перед стартом сессии главный тренер Марино Пушич поздравил украинских и грузинских игроков с выходом национальных команд на Евро-2024.

После совместной активации в тренажерном зале футболисты поделились на группы: сборники работали по обновительной программе, а остальная команда провела полноценное занятие, состоявшее из разминки, упражнений на держание мяча и наигрывание комбинационных действий.

Матч 22-го тура чемпионата Украины Оболонь – Шахтер состоится 30 марта в 13:00 в Киеве на Оболонь-Арене при присутствии ограниченного количества зрителей.

ВИДЕО. В Шахтер вернулись игроки сборных. Идет подготовка к игре с Оболонью

По теме:
Источник: ФК Львов может вернуться в украинский футбол
Журналист: утечка информации о премиальных стала для ЛНЗ неожиданностью
ФОТО. Приехали к военным. Милевский и Селезнев посетили бригаду ВСУ
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев тренировка Марино Пушич видео фото
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Другие виды | 28 марта 2024, 07:00 0
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика

Главные новости за 27 марта на Sport.ua

Стало известно, когда Реал примет решение насчет будущего Лунина
Футбол | 28 марта 2024, 23:40 0
Стало известно, когда Реал примет решение насчет будущего Лунина
Стало известно, когда Реал примет решение насчет будущего Лунина

Marca опубликовала небольшую статью, которую посвятила Андрею и его успехам

Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 17:15
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Футбол | 28.03.2024, 00:59
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 22:12
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
27.03.2024, 03:55 2
Футбол
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
27.03.2024, 08:33
Хоккей
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 23
Футбол
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
27.03.2024, 15:54 1
Бокс
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
27.03.2024, 06:10 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем