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  4. ФОТО. Приехали к военным. Милевский и Селезнев посетили бригаду ВСУ
Украина
28 марта 2024, 23:10 | Обновлено 28 марта 2024, 23:31
1527
2

ФОТО. Приехали к военным. Милевский и Селезнев посетили бригаду ВСУ

Экс-игроки сборной Украины побывали в расположении 79-й ДШБ

28 марта 2024, 23:10 | Обновлено 28 марта 2024, 23:31
1527
2
ФОТО. Приехали к военным. Милевский и Селезнев посетили бригаду ВСУ
instagram. Евгений Селезнев

Экс-форварды сборной Украины Артем Милевский и Евгений Селезнев встретились в расположении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Бывшие футболисты в Instagram выложили фото с военными.

В первых числах января в Донецкой области побывал экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий.

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российско-украинская война Артем Милевский Евгений Селезнев фото Вооруженные силы Украины
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Serhii P.
Треба було їх мобілізувати. Вони призивного віку, вже не є діючими спортсменами.
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+3
ulefka
Як же це ЦИНІЧНо і підло піаритись отак
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+1
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