Украина28 марта 2024, 23:10 | Обновлено 28 марта 2024, 23:31
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ФОТО. Приехали к военным. Милевский и Селезнев посетили бригаду ВСУ
Экс-игроки сборной Украины побывали в расположении 79-й ДШБ
28 марта 2024, 23:10 | Обновлено 28 марта 2024, 23:31
1527
2
Экс-форварды сборной Украины Артем Милевский и Евгений Селезнев встретились в расположении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Бывшие футболисты в Instagram выложили фото с военными.
В первых числах января в Донецкой области побывал экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий.
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Комментарии 2
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Треба було їх мобілізувати. Вони призивного віку, вже не є діючими спортсменами.
Як же це ЦИНІЧНо і підло піаритись отак
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