В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Кривбасс».

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Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 18:00.

К началу 22-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков. «Кривбасс» занимает 2 строчку, сыграв 21 матч и набрав 43 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV