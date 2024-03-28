Украина. Премьер лига28 марта 2024, 22:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс
В Ровно состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги
28 марта 2024, 22:10 |
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В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Кривбасс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 18:00.
К началу 22-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков. «Кривбасс» занимает 2 строчку, сыграв 21 матч и набрав 43 очка.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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