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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 22:10 |
92
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс

В Ровно состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги

28 марта 2024, 22:10 |
92
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс
УПЛ

В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 18:00.

К началу 22-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков. «Кривбасс» занимает 2 строчку, сыграв 21 матч и набрав 43 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Источник Sport.ua
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