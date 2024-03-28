Украина. Премьер лига28 марта 2024, 21:25 | Обновлено 28 марта 2024, 22:06
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Черноморец
В Житомире состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги
28 марта 2024, 21:25 | Обновлено 28 марта 2024, 22:06
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В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Черноморец».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.
К началу 22-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка. «Черноморец» занимает 10 строчку, сыграв 20 матчей и набрав 23 очка.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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