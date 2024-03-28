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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 21:25 | Обновлено 28 марта 2024, 22:06
264
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Черноморец

В Житомире состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги

28 марта 2024, 21:25 | Обновлено 28 марта 2024, 22:06
264
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Черноморец
УПЛ

В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 22-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка. «Черноморец» занимает 10 строчку, сыграв 20 матчей и набрав 23 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Источник Sport.ua
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