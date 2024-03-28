Полесье – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча 22-го тура УПЛ
В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Черноморец».
Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 22-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка.
«Черноморец» занимает 10 строчку, сыграв 20 матчей и набрав 23 очка.
Полесье – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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