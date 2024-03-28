В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Черноморец».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.

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К началу 22-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка.

«Черноморец» занимает 10 строчку, сыграв 20 матчей и набрав 23 очка.

Полесье – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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