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Чемпионат Украины
Полесье
30.03.2024 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 21:20 | Обновлено 28 марта 2024, 21:25
45
0

Полесье – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча 22-го тура УПЛ

28 марта 2024, 21:20 | Обновлено 28 марта 2024, 21:25
45
0
Полесье – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Черноморец».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 22-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка.

«Черноморец» занимает 10 строчку, сыграв 20 матчей и набрав 23 очка.

Полесье – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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