Ворскла обыграла Кривбасс в матче лидеров женского чемпионата Украины

Криворожский женский клуб Кривбасс сыграл второй официальный матч в новом году. В матче 2-го тура 2-го этапа Высшей лиги чемпионата Украины криворожская команда в родных стенах принимала полтавскую «Ворсклу».

Это был центральный поединок не только тура, но и, возможно, всего чемпионата. Криворожские девушки начали неплохо, не позволяя соперницам создавать моменты. Но все же гостям удалось забить быстрый гол, когда Осипян из пределов штрафной обыграла Келюшик – 1:0.

Криворожки в ответ провели несколько хороших атак, но защита «Ворсклы» играла надежно. В начале второго тайма прошла неплохая атака. Козишкурт отпасовала на Колодий и Дарья классным ударом под перекладину сравняла счет, забив свой дебютный официальный гол за Кривбасс – 1:1.

Футболистки из Полтавы довольно быстро снова вышли вперед, когда Козловой дали возможность пробить с угла вратарского – 2:1. Ирина Подольская у гостей забила пенальти на 62-й минуте. Мяч врезался в обе стойки и не пересек линию ворот. На добивании Келюшик сыграла просто отлично и со второй попытки забрала мяч.

У красно-белых были неплохие шансы, чтобы отыграться, но «Ворскла» на опыте довела матч до победы (2:1) и возглавила турнирную таблицу. Обе команды имеют по 34 очка.

Чемпионат Украины 2023/24 (женщины). Высшая лига. Второй этап

2-й тур, 28 марта 2024 года. Кривой Рог. Стадион "Спарта" (искусственное поле). +16 градусов.

12 часов. Кривбасс (Кривой Рог) – Ворскла (Полтава) – 1:2 (0:1)

Голы: Ольга Осипян, 16 (0:1). Дарья Колодий, 49 (1:1). Николь Козлова, 56 (1:2).

Кривбасс (Кривой Рог): 12. Дарья Келюшик, 15. Анна Иванова, 11. Анна Стекольщикова, 17. Анастасия Жигадло, 2. Ирина Козуб, 14. Анастасия Швидченко (99. Анастасия Климутина, 64), 98. ), 18. Анна Авраменко, 19. София Козишкурт, 10. Дарья Колодий, 7. Виолетта Тян.

Запас: 31. Виктория Петровец, 30. Виктория Калинчук, 23. Таисия Петраш, 74. Каролина Рубан, 33. Виктория Дудник, 22. Дарья Струк, 6. Любовь Мозга.

И. о. главного тренера: Константин Фролов.

Ворскла (Полтава): 23. Екатерина Самсон, 29. Ирина Подольская, 17. Екатерина Корсун, 4. Яна Котик, 19. Марина Шайнюк, 20. Ольга Осипян (13. Анастасия Кумеда, 64), 25. Анна Петрик, 5. Вероника Андрухив (16. Ирина Котяш, 69), 10. Яна Калинина (к), 11. Николь Козлова, 22. Роксолана Кравчук (9. Виктория Радионова, 89)

Запас: 71. Дарья Бондарчук, 15. Карина Войт, 7. Мария Куць, 77. Алина Савка, 47. Мария Кулеба.

Главный тренер: Олег Бортник.

Предупреждение: Ирина Козуб, 82 – Роксолана Кравчук, 40.

Незабитый пенальти: Ирина Подольская (Ворскла) – штанга, 62 мин.

Арбитр: Кристина Козорог (Киевская область). Ассистенты арбитра: Анастасия Олейник (Кропивницкий), Ирина Голияк (Николаев). Четвертый арбитр Алексей Гавеля (Кривой Рог). Наблюдатель арбитража: Сергей Возняк (Николаев).

Турнирная таблица

Видеозапись матча