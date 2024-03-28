Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла обыграла Кривбасс в матче лидеров женского чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 21:09 | Обновлено 28 марта 2024, 21:20
87
0

Ворскла обыграла Кривбасс в матче лидеров женского чемпионата Украины

Полтавская команда выиграла поединок со счетом 2:1 и возглавила таблицу

28 марта 2024, 21:09 | Обновлено 28 марта 2024, 21:20
87
0
Ворскла обыграла Кривбасс в матче лидеров женского чемпионата Украины
ФК Кривбасс

Криворожский женский клуб Кривбасс сыграл второй официальный матч в новом году. В матче 2-го тура 2-го этапа Высшей лиги чемпионата Украины криворожская команда в родных стенах принимала полтавскую «Ворсклу».

Это был центральный поединок не только тура, но и, возможно, всего чемпионата. Криворожские девушки начали неплохо, не позволяя соперницам создавать моменты. Но все же гостям удалось забить быстрый гол, когда Осипян из пределов штрафной обыграла Келюшик – 1:0.

Криворожки в ответ провели несколько хороших атак, но защита «Ворсклы» играла надежно. В начале второго тайма прошла неплохая атака. Козишкурт отпасовала на Колодий и Дарья классным ударом под перекладину сравняла счет, забив свой дебютный официальный гол за Кривбасс – 1:1.

Футболистки из Полтавы довольно быстро снова вышли вперед, когда Козловой дали возможность пробить с угла вратарского – 2:1. Ирина Подольская у гостей забила пенальти на 62-й минуте. Мяч врезался в обе стойки и не пересек линию ворот. На добивании Келюшик сыграла просто отлично и со второй попытки забрала мяч.

У красно-белых были неплохие шансы, чтобы отыграться, но «Ворскла» на опыте довела матч до победы (2:1) и возглавила турнирную таблицу. Обе команды имеют по 34 очка.

Чемпионат Украины 2023/24 (женщины). Высшая лига. Второй этап

2-й тур, 28 марта 2024 года. Кривой Рог. Стадион "Спарта" (искусственное поле). +16 градусов.

12 часов. Кривбасс (Кривой Рог) – Ворскла (Полтава) – 1:2 (0:1)

Голы: Ольга Осипян, 16 (0:1). Дарья Колодий, 49 (1:1). Николь Козлова, 56 (1:2).

Кривбасс (Кривой Рог): 12. Дарья Келюшик, 15. Анна Иванова, 11. Анна Стекольщикова, 17. Анастасия Жигадло, 2. Ирина Козуб, 14. Анастасия Швидченко (99. Анастасия Климутина, 64), 98. ), 18. Анна Авраменко, 19. София Козишкурт, 10. Дарья Колодий, 7. Виолетта Тян.

Запас: 31. Виктория Петровец, 30. Виктория Калинчук, 23. Таисия Петраш, 74. Каролина Рубан, 33. Виктория Дудник, 22. Дарья Струк, 6. Любовь Мозга.

И. о. главного тренера: Константин Фролов.

Ворскла (Полтава): 23. Екатерина Самсон, 29. Ирина Подольская, 17. Екатерина Корсун, 4. Яна Котик, 19. Марина Шайнюк, 20. Ольга Осипян (13. Анастасия Кумеда, 64), 25. Анна Петрик, 5. Вероника Андрухив (16. Ирина Котяш, 69), 10. Яна Калинина (к), 11. Николь Козлова, 22. Роксолана Кравчук (9. Виктория Радионова, 89)

Запас: 71. Дарья Бондарчук, 15. Карина Войт, 7. Мария Куць, 77. Алина Савка, 47. Мария Кулеба.

Главный тренер: Олег Бортник.

Предупреждение: Ирина Козуб, 82 – Роксолана Кравчук, 40.

Незабитый пенальти: Ирина Подольская (Ворскла) – штанга, 62 мин.

Арбитр: Кристина Козорог (Киевская область). Ассистенты арбитра: Анастасия Олейник (Кропивницкий), Ирина Голияк (Николаев). Четвертый арбитр Алексей Гавеля (Кривой Рог). Наблюдатель арбитража: Сергей Возняк (Николаев).

Турнирная таблица

Видеозапись матча

По теме:
Самый стабильный. Кто сыграл больше всех минут в сезоне УПЛ?
Ворскла – Динамо. Текстовая трансляция матча
РЯБОВ: «Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского»
чемпионат Украины по футболу среди женщин Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно. Названа сумма штрафа
Футбол | 28 марта 2024, 17:44 3
Игрок Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно. Названа сумма штрафа
Игрок Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно. Названа сумма штрафа

Жерсон Родригеш обвиняется в нападении и нанесении побоев бывшей девушке

Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Футбол | 28 марта 2024, 13:06 8
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024

Бывший главный тренер «Динамо» считает, что опыт Андрея всегда пригодится Украине

Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Футбол | 28.03.2024, 00:59
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят
Футбол | 28.03.2024, 19:32
Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят
Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Теннис | 28.03.2024, 07:20
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 250
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
26.03.2024, 23:29 8
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем