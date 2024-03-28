Самый стабильный. Кто сыграл больше всех минут в сезоне УПЛ?

Защитник «Руха» Богдан Слюбик провел больше всего игрового времени в УПЛ текущего сезона среди всех игроков.

Футболист львовской команды отыграл во всех матчах Чемпионата (21 тур), что составляет 2038 минут с учетом компенсированного времени.

В тройку лидеров также вошли представители «Кривбасса» – Иван Дибанго и Андрей Клищук, у обоих – по 2034 сыгранные минуты.

Все три вышеупомянутых футболиста сыграли на поле от свистка до свистка (21 матч).

Футболисты, имеющие больше всего игрового времени в сезоне УПЛ