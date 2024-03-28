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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 20:52 | Обновлено 28 марта 2024, 21:02
269
0

Самый стабильный. Кто сыграл больше всех минут в сезоне УПЛ?

Богдан Слюбик из Руха сыграл все матчи и провел на поле 2038 минут

28 марта 2024, 20:52 | Обновлено 28 марта 2024, 21:02
269
0
Самый стабильный. Кто сыграл больше всех минут в сезоне УПЛ?
ФК Рух Львов. Богдан Слюбик

Защитник «Руха» Богдан Слюбик провел больше всего игрового времени в УПЛ текущего сезона среди всех игроков.

Футболист львовской команды отыграл во всех матчах Чемпионата (21 тур), что составляет 2038 минут с учетом компенсированного времени.

В тройку лидеров также вошли представители «Кривбасса» – Иван Дибанго и Андрей Клищук, у обоих – по 2034 сыгранные минуты.

Все три вышеупомянутых футболиста сыграли на поле от свистка до свистка (21 матч).

Футболисты, имеющие больше всего игрового времени в сезоне УПЛ

  • 1. Богдан Слюбик (Рух) – 2038 мин
  • 2–3. Иван Дибанго (Кривбасс) – 2034 мин
  • 2–3. Андрей Клищук (Кривбасс) – 2034 мин
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Источник УПЛ-ТВ
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