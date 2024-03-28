Тренер Валенсии надеется, что выход на Евро поможет Яремчуку

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха оценил тот факт, что форвард команды Роман Яремчук и вратарь Гиорги Мамардашвили в составе своих сборных вышли на Евро-2024.

Яремчук помог Украине четвертый раз подряд выйти на чемпионат Европы, а для Грузии это будет первое Евро в истории.

«И Яремчук, и Мамардашвили вышли на Евро, они достигли большого результата со своими сборными. Оба будут на Евро и возвращаются в «Валенсию» с хорошими эмоциями и динамикой».

«Надеюсь, «Валенсия» воспользуется их позитивной энергией», – сказал Бараха.

В субботу команда в рамках Ла Лиги сыграет против «Мальорки».