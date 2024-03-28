Больший выбор для Реброва. УЕФА рассматривает расширение заявок на Евро

УЕФА заявил, что рассмотрит расширение заявок сборных на Евро-2024 до 26 игроков, о чем просят наставники многих национальных команд.

После начала пандемии коронавируса заявки были расширены с 23 до 26 футболистов, однако после завершения острой фазы эпидемии заявки вернули к стандартному списку из 23 игроков на команду.

ФИФА пока не изменяла заявки, которые на ЧМ-2022 состояли из 26 футболистов. Главной проблемой тренеры называют обилие травм, которые точно настигнут команды после сложного клубного сезона.

Сборная Украины вышла на Евро, где сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.