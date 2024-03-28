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Чемпионат Европы
28 марта 2024, 19:49 | Обновлено 28 марта 2024, 19:53
388
0

Больший выбор для Реброва. УЕФА рассматривает расширение заявок на Евро

Тренеры просят снова вернуть заявки из 26 игроков

28 марта 2024, 19:49 | Обновлено 28 марта 2024, 19:53
388
0
Больший выбор для Реброва. УЕФА рассматривает расширение заявок на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА заявил, что рассмотрит расширение заявок сборных на Евро-2024 до 26 игроков, о чем просят наставники многих национальных команд.

После начала пандемии коронавируса заявки были расширены с 23 до 26 футболистов, однако после завершения острой фазы эпидемии заявки вернули к стандартному списку из 23 игроков на команду.

ФИФА пока не изменяла заявки, которые на ЧМ-2022 состояли из 26 футболистов. Главной проблемой тренеры называют обилие травм, которые точно настигнут команды после сложного клубного сезона.

Сборная Украины вышла на Евро, где сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

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УЕФА сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник The Athletic
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