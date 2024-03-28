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  4. Алексей СЫЧ: «К украинцам в Японии было отличное отношение»
Молодежные турниры
28 марта 2024, 18:13 |
53
0

Алексей СЫЧ: «К украинцам в Японии было отличное отношение»

Капитан олимпийской сборной Украины поделился впечатлениями от матча против Японии U-23

28 марта 2024, 18:13 |
53
0
Алексей СЫЧ: «К украинцам в Японии было отличное отношение»
УАФ. Алексей Сыч

Капитан олимпийской сборной Украины и защитник львовского «Руха» Алексей Сыч поделился впечатлениями от товарищеского матча против Японии U-23 (0:2):

«В составе олимпийской сборной было много новых лиц и надо было со всеми познакомиться. Главный тренер Руслан Ротань хотел до каждого донести свои игровые принципы, которые он ранее практиковал в молодежной сборной Украины. Кто-то был знаком с этими требованиями, кто-то начинал воспринимать эту информацию уже непосредственно в тренировочном процессе и во время спарринга. Мы много времени уделили тактическим занятиям, чтобы построить командную игру, структуру. Не все нам удалось, в частности результат немного разочаровал. Впрочем мы продолжим работать и постараемся улучшить свою игру.

Было очень приятно увидеть капитанскую повязку возле своей футболки в раздевалке. Чувствовал невероятную ответственность и это очень мотивировало. Это очень важный момент для меня, ведь это был первый матч олимпийской сборной Украины.

Атмосфера на трибунах в Японии мало отличалась от европейских традиций – болельщики так же горячо поддерживали свою команду и гнали ее вперед. Чувствовалось, что они переживают за свою сборную. А что касается игры, то нам противостояла очень сильная команда. У их игроков очень боевитый характер, своеобразные футбольные самураи. Стоит отметить, что японцы наигрывали состав олимпийской команды, поэтому, возможно, они были немного лучше подготовлены, ведь у них впереди отборочные соревнования.

К украинцам в Японии было замечательное отношение, каждый из нас очень благодарен за такой прием. Местные игроки и болельщики вели себя с уважением к нам и мы отвечали взаимностью. Очень важно, что они поддерживают Украину в такое трудное время, когда в нашей стране война и нас атакует агрессор. Попутно хочется поблагодарить и Вооруженные силы Украины, благодаря которым мы можем представлять страну на международной арене».

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Источник ФК Рух Львов
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