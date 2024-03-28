ФОТО. Известный писатель подарил Андрею Шевченко книгу Тараса Шевченко

Известный украинский певец и писатель Сергей Жадан посетил президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко в Доме футбола:

«Поздравили президента Украинской федерации футбола с победой национальной сборной. Нам очень необходимы победы. Победы объединяют, победы вдохновляют. Как на футбольном поле, так и на поле боя.

Недавно Андрей посещал нашу «Хартию», теперь вот мы пришли к нему с визитом вежливости. Не мог не принести книги. Понятное дело, Тараса Григорьевича. Шевченко у Шевченко дома, конечно, есть, но пусть и в Доме футбола тоже будет.

Но главное – подарил Андрею дневник Володи Вакуленко – возможно, самую точную и самую болезненную книгу этой войны.

Давайте помнить тех, кто ушел, поддерживать тех, кто бьется!»