Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. ФОТО. Известный писатель подарил Андрею Шевченко книгу Тараса Шевченко
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 17:35 |
528
0

ФОТО. Известный писатель подарил Андрею Шевченко книгу Тараса Шевченко

Также Сергей Жадан взял с собой дневник Владимира Вакуленко

28 марта 2024, 17:35 |
528
0
ФОТО. Известный писатель подарил Андрею Шевченко книгу Тараса Шевченко
Instagram. Сергей Жадан и Андрей Шевченко

Известный украинский певец и писатель Сергей Жадан посетил президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко в Доме футбола:

«Поздравили президента Украинской федерации футбола с победой национальной сборной. Нам очень необходимы победы. Победы объединяют, победы вдохновляют. Как на футбольном поле, так и на поле боя.

Недавно Андрей посещал нашу «Хартию», теперь вот мы пришли к нему с визитом вежливости. Не мог не принести книги. Понятное дело, Тараса Григорьевича. Шевченко у Шевченко дома, конечно, есть, но пусть и в Доме футбола тоже будет.

Но главное – подарил Андрею дневник Володи Вакуленко – возможно, самую точную и самую болезненную книгу этой войны.

Давайте помнить тех, кто ушел, поддерживать тех, кто бьется!»

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола фото
Источник Instagram
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